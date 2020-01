Rosja odtajnia dokumenty sprzed lat. IPN zabiera głos

Rosja opublikowała dokumenty na temat sowieckich działań w latach 1944-1945. Resort obrony zrobił to w 75. rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej do zrujnowanej Warszawy. Głos ws. dokumentów oczerniających pamięć Polaków zabrał IPN.

"Opublikowane dokumenty nie wnoszą (...) nowych informacji na temat sowieckich działań w latach 1944-1945" - przekonuje Instytut Pamięci Narodowej. Historycy przypominają, że we wskazanym okresie tym Związek Sowiecki, walcząc z Niemcami, jednocześnie robił, co mógł, by nie dopuścić do odbudowy niepodległej Polski.