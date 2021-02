Rosja. Wiadomo, gdzie przebywa Aleksiej Nawalny? Jest zaprzeczenie

- Sprawdziliśmy informację o przywiezieniu Nawalnego do kolonii karnej nr 6 (w Kołomnie) i nie potwierdziła się ona. Co więcej, w zarządzie Federalnej Służby Więziennej (FSIN) w obwodzie moskiewskim powiedziano nam, że Nawalny w ogóle nie trafi do naszego regionu - powiedział działacz komisji społecznej monitorującej więzienia w obwodzie moskiewskim Aleksandr Malcew.