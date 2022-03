"Rosja nie rezygnuje ze swoich żądań. Także ws. Polski. To logika Jałty" [ROZMOWA]

Dr Witold Rodkiewicz - główny specjalista w zespole rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich. Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich na Wydziale Historii Uniwersytetu Johna Harvarda. Doktoryzował się pod kierunkiem profesora Richarda Pipesa na podstawie rozprawy pt. "Russian Nationality Policy in the Western Provinces of the Empire during the reign of Nicholas II, 1894-1905." W latach 1998-2000 i ponownie od r. 2007 analityk OSW.