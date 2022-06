Rosja nie odniesie zwycięstwa? Prognoza szefa dyplomacji USA

"Rosjanie będą musieli zadać sobie pytanie"

- Nasze informacje wskazują, iż około połowy Rosjan stwierdziło ostatnio, że ich domowa sytuacja ekonomiczna pogorszyła się od rozpoczęcia wojny. Koniec końców, Rosjanie będą musieli zadać sobie pytanie: czy to jest warte tych kosztów? Dlaczego to robimy? W jaki sposób to przyczynia się do polepszenia mojego życia, czy moich dzieci? - mówił Blinken.