Rosja nie chce "Śmierci Stalina". Świętokradczy film ocenzurowany

W czwartek długo oczekiwana brytyjska komedia "Śmierć Stalina" miała trafić do rosyjskich kin. Nie trafi, bo po jej obejrzeniu rosyjscy oficjele uznali, że oczernia rosyjską historię i wyśmiewa narodowe symbole.

Śmierć Stalina w 1953 roku była politycznym przełomem w ZSRR, wyznaczającym koniec najgorszej ery czerwonego terroru. Dla brytyjskiego reżysera Armando Ianucciego, mistrza gatunku politycznej satyry, była też dobrym tematem do opowiedzenia zabawnej historii luźno opartej o to wydarzenie. Ale choć krytycy docenili film , rosyjskie władze nie znalazły w nim nic śmiesznego.

"Obrzydliwy, nikczemny, podły i nudny" - tak oceniła film Nadieżda Usmanowa z Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego. "Nigdy w życiu nie widziałam czegoś tak ohydnego" - oceniła z kolei Jelena Drapienko, deputowana Dumy Państwowej. Dodała, że film zawiera "elementy ekstremizmu". Kobiety były jednymi z 21 sygnatariuszy listu do ministra kultury Władimira Miedinskiego, w którym domagają się przełożenia rosyjskiej premiery filmu. Po to, aby sprawdzić, czy dzieło nie łamie rosyjskiego prawa. Minister bez wahania przychylił się do apelu. Zawiesił dystrybutorowi licencję do