Rosja. Nagie dzieci na mrozie w lesie. Porzucić miała je matka

Do tego zdarzenia doszło w piątek 12 lutego. 33-letnia matka opuściła mieszkanie wynajmowane przez kochanka i pojechała z dziećmi (rocznym, trzyletnim oraz jedenastoletnim) do lasu w okręgu Nowomoskiewim w Rosji - czytamy na portalu premiumtimesng.com.

Tam kobieta miała rozebrać dzieci, a ich ubrania porzucić w śniegu. Rodzeństwo na kilkustopniowym mrozie przebywało około 20 minut. Nagie dzieci zobaczył przechodzień, który akurat wyprowadzał psa. Wezwał on służby, a następnie wyniósł dzieci z lasu.

Matkę dzieci zatrzymano na miejscu zdarzenia. Kobieta miała być agresywna oraz roztrzęsiona. Miała ona zeznać, że uciekła z mieszkania, bo coś dodano jej do jedzenia. Prokuratura w Rosji wszczęła postępowanie w sprawie usiłowania zabójstwa.

Rosja. Matka miała porzucić w lesie nagie dzieci

Natalia Wazina została skierowana na obserwację psychiatryczną. Jej dzieciom aktualnie nic nie grozi. Przebywają one w szpitalu.

Na antenie Pierwyj kanału potwierdził, że miał romans z 33-latką. Dodał on także, że to on jest ojcem dwójki dzieci, które znaleziono nagie w lesie. Znany rosyjski bogacz od 20 lat żył w małżeństwie. Z żoną wychowują wspólnie czworo dzieci.