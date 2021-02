Przemyśl. Nigeryjczyk zatrzymany. Starał się o azyl we Francji, szedł do brata w Rosji

Przemyśl. Nigeryjczyk wędrował do Rosji

Nigeryjczyk o status uchodźcy wnioskował również w innych krajach. Był m.in. w Niemczech, Danii i Szwajcarii. 29-latek tłumaczył, że do Unii Europejskiej dostał się podczas fali migracji w 2015. Wniosek we Francji złożył w listopadzie 2020 r. Mimo to postanowił wyruszyć do brata, który mieszka w Rosji.