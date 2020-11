Rosja i Białoruś odpowiedzą na sankcje. Siergiej Ławrow: koordynujemy "czarne listy"

Szef MSZ Federacji Rosyjskiej zapewnił, że propozycje Aleksandra Łukaszenki wystosowane do społeczeństwa mają poparcie Moskwy. "Uważam, że one są bardzo ważne dla białoruskiego społeczeństwa. Prezydent Rosji Władimir Putin nie raz podkreślał, że zależy nam na tym, by inicjatywy te zostały zrealizowane. Jeśli możemy coś zrobić dla ich wsparcia, zawsze jesteśmy na to otwarci" - zapewniał dyplomata po spotkaniu prezydentem Białorusi.