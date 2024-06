Rosja grozi. Scholz broni decyzji rządu

- Jesteśmy pewni, że nie przyczyni się to do eskalacji - stwierdził w wywiadzie kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W ten sposób odniósł się do decyzji swojego rządu, dotyczącej możliwości użycia przez Ukrainę niemieckiej broni do ataków na cele w Rosji. W odpowiedzi na komunikat swoje pogróżki użyciem broni nuklearnej rozpoczął Dmitrij Miedwiediew.