Rosja grozi Polsce. Stworzono listę celów

Dodaje, że są też nowe wątki w kłamliwym przekazie z Moskwy. "Ukraina to nazistowski kraj, zagraża całej Europie, działania Rosji to odpowiedź na zbrodnie Kijowa, ukraińscy neonaziści rekrutują dzieci do walki, przy granicy z Rosją Ukraina rozwijała broń biologiczną, a eksportując żywność Kijów skazuje Ukraińców na głód" - wylicza rzecznik.