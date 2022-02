Gigantyczne siły Rosji nad granicą Ukrainy. Są znacznie większe, niż sądzono

Jednak jak wskazują autorzy raportu, Rosjanie nie są jednomyślni co do powodzenia ewentualnej operacji wojskowej. Eksperci wskazują tutaj na publikacje pochodzące z kręgów rosyjskich wojskowych, którzy otwarcie stawiają tezę, że jeśli nawet pokonanie Ukrainy jest w zasięgu Rosjan, to konsekwencje wojny i tak przyniosłyby skutki odwrotne do zamierzonych, a sama akcja militarna byłaby bardzo kosztowna.