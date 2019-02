Rosja dozbraja obwód kaliningradzki. Trafią tam myśliwce

Rosyjskie siły stacjonujące na terenie obwodu kaliningradzkiego zostały zasilone pułkiem lotnictwa myśliwskiego, w którego skład wchodzą samoloty Su-27. Kilka dni temu trafił tam pułk czołgów.

Jak podaje dziennik "Kommiersant", oprócz pułku lotnictwa myśliwskiego wyposażonego w Su-27, do Kaliningradu wcześniej skierowano również pułk lotnictwa szturmowego. Gazeta podaje, że dodatkowe siły mają być odpowiedzią Rosji na wzmocnienie wojsk NATO w rejonie Morza Bałtyckiego. Maszyny Su-27 to dwusilnikowe myśliwce przeznaczone do wywalczania przewagi powietrznej. Charakteryzują się doskonałą manewrowością i stanowią trzon rosyjskich sił powietrznych.