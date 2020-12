Rosja. Dochodzenie przeciwko pracownicy Aleksieja Nawalnego

Po tym jak Krytyk Kremla Aleksiej Nawalny zadzwonił do jednego z agentów, którzy próbowali go otruć nowiczokiem, rosyjskie władze wszczęły dochodzenie karne przeciwko współpracownicy opozycjonisty, Lubow Sobol.

Według zwolenników Nawalnego, akcja ta jest najwyraźniej reakcją na próbę Lubow Sobol złożenia wizyty u domniemanego agenta wywiadu krajowego FSB w jego mieszkaniu w Moskwie. Prawniczka zadzwoniła do drzwi mieszkania agenta w poniedziałek (21.12.2020), wkrótce po opublikowaniu treści rozmowy telefonicznej, w której Nawalny skompromitował rosyjskie służby bezpieczeństwa.

Współpracownica trafiła na kilka godzin do aresztu policyjnego i została ukarana grzywną za rzekome niestosowanie się do poleceń policjanta. Jak powiedział Iwan Żdanow, szef utworzonego przez Nawalnego Funduszu Zwalczania Korupcji, Lubow Sobol grozi w najgorszym wypadku kara do dwóch lat więzienia.