Rosja chce odpowiedzieć na manewry NATO. Rakietami

NATO przeprowadza w Norwegii największe manewry od czasu zimnej wojny. Moskwa czuję się sprowokowana i w odpowiedzi przeprowadzi ćwiczenia rakietowe. W bezpośrednim sąsiedztwie manewrów.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i przedstawiciele 29 krajów sojuszu NATO we wtorek (30.10.2018) dokonali inspekcji największych manewrów Sojuszu od czasu zakończenia zimnej wojny. Na poligonie w pobliżu norweskiego miasta Trondheim 3000 żołnierzy w trakcie godzinnego pokazu zademonstrowało swoje umiejętności. Oprócz opancerzonej piechoty w pokazie wzięły udział 32 myśliwce oraz okręty wojenne.

Dla Moskwy to prowokacja

Moskwa traktuje manewry NATO jako prowokację, przede wszystkim, ponieważ odbywają się one w państwie będącym jej bezpośrednim sąsiadem. W reakcji na ćwiczenia rosyjska armia zapowiedziała niedawno testy rakiet swojej floty na międzynarodowych wodach u wybrzeży Norwegii. Jak wynika z oficjalnych informacji przekazanych cywilnemu nadzorowi przestrzeni powietrznej, od czwartku do soboty testy rosyjskich rakiet mogą odbywać się w tym samym obszarze, gdzie ćwiczą oddziały NATO.

Jak podał norweski MON, manewry przebiegają do tej pory planowo. - Żołnierzom marzną nogi, ręce i nosy, ale udało się przerzucić ogromną liczbę żołnierzy - powiedział norweski minister obrony Frank Bakke-Jensen, podkreślając, że ćwiczenia są praktycznym przykładem kolektywnej obrony.

Szef Sojuszu Stoltenberg podkreślił raz jeszcze, że manewry nie są skierowane przeciwko Rosji. - NATO ćwiczy, by móc zapobiegać konfliktom, a nie prowokować konflikty. Rosja została poinformowana o manewrach i miała nawet możliwość wysłania na ćwiczenia swoich obserwatorów.

Manewry "Trident Juncture" zaczęły się w ubiegły czwartek i mają trwać do przyszłego tygodnia. Ogólnie bierze w nich udział 50 000 żołnierzy z państw NATO oraz państw partnerskich, Finlandii i Szwecji. Kontyngent 8000 żołnierzy Bundeswehry jest drugim co do wielkości po Amerykanach.