Rosja chce chronić Arktykę. Wybuduje 12 statków

Rosja zbuduje 12 statków, które pomogą ochronić środowisko naturalne w Arktyce.



Rosja chce chronić Arktykę

Ekologiczna działalność Rosji w Arktyce

Należy podkreślić, że do zadań ministerstwa ds. zasobów naturalnych i ekologii Federacji Rosyjskiej należy nie tylko zapewnienie ogólnego monitoringu Arktyki. Równie istotny jest stały nadzór ekologiczny nad rozwojem Północnego Szlaku Morskiego i zagospodarowaniem złóż kopalin użytecznych. W kwestii utworzenia nowej floty do ochrony środowiska naturalnego wypowiedział się również dyrektor autonomicznej organizacji niekomercyjnej Naukowo-Informacyjnego Centrum „Inicjatywa polarna” – Nikita Kruprikow. Jego zdaniem dzięki obecności statków w tym rejonie będzie można rozszerzyć strefę badań naukowych i zaangażować do pracy w Arktyce nowych, młodych uczonych. Dwanaście statków oznacza w praktyce dwanaście baz i stacji naukowych. Dzięki nim Rosja będzie mogła powrócić do paradygmatu, gdy na Północy stale działały grupy i stacje badawcze.