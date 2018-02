Ronen Bergman: Gdyby matka żyła, byłaby ze mnie dumna

Izraelski dziennikarz, który swoim pytaniem do Morawieckiego wywołał międzynarodową dyskusję opowiedział w wywiadzie z Polityką m.in. o swojej matce. – Nie chciała o niczym mówić, chciała nas ocalić przed swoimi wspomnieniami horroru w Polsce – mówi.

W ubiegłą sobotę, na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium Bergman, zwracając się do Morawieckiego w sprawie nowelizacji ustawy o IPN, przedstawił historię swojej urodzonej w Polsce matki.

Kobieta przeżyła Holokaust, ale wielu członków jej rodziny zginęło, ponieważ rzekomo zostali zadenuncjowani na Gestapo przez Polaków. Następnie dziennikarz oświadczył: - Gdybym opowiedział jej historię w Polsce, byłbym uznany za przestępcę? Co wy próbujecie zrobić? Dolewacie oliwy do ognia - stwierdził.

Odpowiadając na pytanie Bergmana, Morawiecki powiedział między innymi: - Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane, jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy [ang. perpetrators]. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy czy ukraińscy - nie tylko niemieccy – mówił.