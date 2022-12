Romans Katarzyny Wielkiej i Stanisława Poniatowskiego. Jak mąż zareagował na zdradę przyszłej carycy?

Wieść o romansie dotarła do cesarzowej Elżbiety i Poniatowski znalazł się w autentycznym niebezpieczeństwie, więc Williams w sierpniu 1756 roku odesłał Poniatowskiego – szczerze zakochanego w Katarzynie – do Polski. Poniatowski mógł wrócić do Rosji jako dyplomata, mimo utrudnień ze strony Mniszcha, ale w dramatycznym czasie – latem Prusy napadły na Saksonię – nie mógł liczyć na finansowanie przez Drezno.