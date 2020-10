Roman Giertych zatrzymany. Adwokat Leszka Czarneckiego komentuje

O to, czy zatrzymanie Giertycha będzie miało jakikolwiek wpływ na sprawę bronionego przez niego Leszka Czarneckiego, zapytaliśmy Piotra Zapadkę, drugiego adwokata właściciela Idea Banku.

- Nie ma podstaw do odroczenia rozpatrywania jutro przez sąd wniosku o areszt dla Leszka Czarneckiego - mówi w rozmowie z WP Zapadka. Przyznaje, że po zatrzymaniu mecenasa Romana Giertycha pozostaje sam na ławie obrońców biznesmena. - Skupię się na argumentach merytorycznych, które pokażą, że wniosek aresztowy prokuratury jest dęty, obnażę jego absurdy prawne - dodał obrońca.

Roman Giertych pod lupą CBA. Adwokat uderza w PiS

Giertych zatrzymany. Sprawą zajmuje się CBA

Jako pierwsza informację o ujęciu Romana Giertycha przekazała jego córka. "Podczas przeszukania (które nadal trwa) tata powiedział, że ma nadzieje, iż to bezprawie, które się dzieje z krzywdą dla niego i jego rodziny, przyczyni się do upadku reżimu Jarosława Kaczyńskiego" - napisała na Twitterze Maria Giertych i podkreśliła, że "tata prosi o podawanie pełnych danych i przekazanie, że jest to sprawa polityczna, która ma na celu przykrycie katastrofalnej sytuacji epidemicznej spowodowanej przez nieudolność rządu PiS".