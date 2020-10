Roman Giertych zasłabł. Adwokat byłego wicepremiera ujawnia szczegóły

Jeden z adwokatów Romana Giertycha w rozmowie z Wirtualną Polską ujawnił nowe informacje na temat stanu zdrowia swojego klienta. - Do tej pory trudno jest znaleźć przyczynę, która by jednoznacznie odpowiedziała na pytanie, co dolega naszemu klientowi. Najbardziej niepokojące jest zagadkowe ciśnienie, które w pewnym momencie było bardzo, bardzo wysokie i wynosiło 200 - mówi mec. Paweł Pietkiewicz.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mecenas Roman Giertych może opuścić szpital jeszcze w poniedziałek (East News, Fot: Tomasz Jastrzebowski)