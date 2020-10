Roman Giertych w szpitalu. Obrońca o "skandalicznych działaniach"

W piątek Roman Giertych i 11 innych osób usłyszało zarzuty. Dotyczą przywłaszczenia i wyprowadzenia w latach 2010-2014 kwoty ok. 92 mln zł ze spółki deweloperskiej. Grozi im do 10 lat więzienia.

Roman Giertych w szpitalu. Jego obrońca o "naruszeniu prawa"

Jak powiedział obrońca Romana Giertycha mecenas Jakub Wende, rozmawiał z lekarzami, którzy wskazują na to, że jego stan nie jest dobry. - Cały dzień był nieprzytomny - dodał, podkreślając, że jego klient budził się parę razy, ale początkowo nie potrafił go rozpoznać.

Roman Giertych zatrzymany. Mamy komentarz rzecznika rządu

Roman Giertych w szpitalu. Interwencja RPO

Roman Giertych zasłabł w łazience. "On coś zrobił, straciłem przytomność"

Gdy zobaczyli się po raz drugi, Giertych rozpoznał ją. Zastępczyni RPO poprosiła o przedstawienie sytuacji z zatrzymania. - Powiedział, że zdarzyła mu się sytuacja niesłychana, że nigdy w życiu nie zemdlał, że znalazł się w łazience w mieszkaniu razem z agentem i następnie, cytuję: "on coś zrobił, straciłem przytomność i nie wiem, co się dalej stało, obudziłem się dopiero w szpitalu" - opowiadała Machińska.

Roman Giertych usłyszał zarzuty. CBA komentuje

- Sprawa była prowadzona zgodnie z przepisami i standardami prawa. Nie mam co do tego wątpliwości. Roman Giertych, jak i 11 innych osób, występuje jako podejrzany. CBA zatrzymało go tak samo, jak inne osoby na podstawie prokuratury. To rutynowe działanie przy osobie, które ma usłyszeć zarzuty - podkreślił Żaryn.