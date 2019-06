Roman Giertych komentuje oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego

- Myślę, że prokuratura powinna tę kwestię natychmiast wyjaśnić - przyznał w wywiadzie dla TVN24 mec. Roman Giertych. W ten sposób odniósł się do oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS stwierdził w nim, że jego pełnomocnictwo w spółce Srebrna "zostało odwołane".



Poprzednik komentuje następce

Roman Giertych w wywiadzie dla TVN24 ocenił także nowego ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Zastąpił on na tym stanowisku Annę Zalewską (odpowiedzialną za reformę edukacji), która wywalczyła mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

- Fałszerstwo dokumentów, to nie jest dobry przykład dla młodzieży, bo to może rodzić pokusę wpisywania sobie stopnia, co może zakończyć się podobnym wyrokiem - stwierdził adwokat.

Wtedy też w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje o konflikcie na linii Giertych - Jadwiga Kaczyńska (matka braci Kaczyńskich była polonistką). Giertych częściowo wycofał się z kontrowersyjnej zmiany listy lektur, jednak w sprawie Gombrowicza nie ustąpił. Tłumaczył, że " 'Trans-Atlantyk' to książka o człowieku, który w 1939 r. migał się od służby wojskowej i wyjechał do Argentyny w poszukiwaniu przygód”. Wtórował mu ówczesny wiceminister Mirosław Orzechowski, który zarzucił literatowi propagowanie homoseksualizmu.

Polityczna przyszłość

- Poważnie rozważam start w wyborach do Senatu - wyznał w wywiadzie dla TVN24 Roman Giertych. To już kolejna polityczna deklaracja byłego wicepremiera w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy . Nadal jednak nie podjął ostatecznej decyzji.

- To zepchnięcie KE na lewo pozwoliło PiS na zagospodarowanie środka. Kaczyński powiedział: "wara od naszych dzieci" i to był moment zwrotny kampanii. Do tamtego momentu toczyła się on wokół afer PiS - stwierdził Giertych. Mecenas dodał, że jeśli "zderzy się afery Srebrnej, KNF i kolejne historie, to do tego momentu KE miała w sondażach szansę na zwycięstwo".