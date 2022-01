Roman Giertych: gdybym wtedy zatrudnił Ziobrę, historia potoczyłaby się inaczej

W rozmowie z "Newsweekiem" Giertych mówił, że zarzuty prokuratury wobec niego są "wyssane z palca". Wątpi, by na ich podstawie sąd wydał wniosek o jego aresztowanie. - Firma [Polnord], dla której wygrałem proces, zyskała kilkaset milionów złotych, a oni mówią, że przyniosłem jej szkodę - tłumaczył - To jest tak bezdennie głupie, że każdy sąd, jak sądzę, to wykpi.