Roman Giertych chce rozliczyć PiS. Podaje szczegóły

Roman Giertych zapowiedział, że chce wrócić do polityki najprawdopodobniej jako senator. Wszystko po to, aby rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość. Były wicepremier chciałby stanąć na czele komisji śledczej ds. nielegalnych działań PiS w latach 2015-2021. Podkreślił, że już teraz trzeba się do tego przygotować i podał dziesięć spraw, za które powinna odpowiedzieć partia Jarosława Kaczyńskiego.

Rozliczenie PiS przez Romana Giertycha. Apel adwokata

Roman Giertych: majątek PiS dla ofiar COVID-19

Polityk nawiązał również do kwestii podnoszonej wcześniej delegalizacji PiS. Jego zdaniem jest to możliwe, bo ugrupowanie nawiązuje do "totalitarnych praktyk". Przykładem ma być podejście do wymiaru sprawiedliwości. Giertych uważa, że w przyszłości to będzie podstawą, aby Trybunał Konstytucyjny wydał taki wyrok, na wniosek Prokuratora Generalnego. Na koniec adwokat wyraził nadzieję, że majątek Prawa i Sprawiedliwości zostanie przeznaczony na rodziny ofiar koronawirusa.