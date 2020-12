Roman Giertych chce delegalizacji PiS

"Publicznie zapowiedziałem wczoraj, że zamierzam wrócić do polityki i startować w najbliższych wyborach (mam nadzieję, że będą one w przyszłym roku). Ponieważ chciałbym zająć się organizowaniem pracy Komisji Śledczej ds. nielegalnych działań PiS w latach 2015-2021, to rozpoczynam dyskusję czym w pierwszej kolejności powinna się ta Komisja zająć. Oczywiste jest dla mnie, że trzeba to bardzo dobrze przygotować, aby w ciągu pół roku przeprowadzić całe rozliczenie" - napisał w sobotę na swoim profilu na Facebooku były wicepremier i minister edukacji w rządzie PiS-LPR-Samoobrona, mecenas Roman Giertych.