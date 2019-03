Roman Giertych chce od Kaczyńskiego 50 tys. zł. Prezes nie odbiera wezwania z poczty

Roman Giertych nie odpuszcza Jarosławowi Kaczyńskiemu. Prawnik poinformował, że prezes PiS nie odbiera z poczty wezwania do zapłaty na 50 tys., których domaga się austriacki biznesmen Gerald Birgfellner.

"Czy pan Kaczyński w przerwie w swej krucjacie o zdrowie moralne Narodu byłby łaskaw odebrać z poczty wezwanie do zapłaty na 50 tys., które mu przesłałem w imieniu klienta? Moralność jakoś sobie bez niego poradzi, a ja nie mogę zacząć procesu bez zwrotnego potwierdzenia odbioru" – pisze na Twitterze Giertych.

Prawnik wysłał do prezesa PiS wezwanie do zwrotu 50 tys. zł pod koniec lutego. Taką kwotę - zdaniem pełnomocnika Geralda Birgfellnera - Kaczyński miał nienależnie pobrać 7 lutego 2018 roku, co miał zeznać sam Austriak. Giertych dał politykowi na zapłatę siedem dni. W przeciwnym razie rozpocznie się postępowanie sądowe. Tyle że dopóki Kaczyński nie odbierze wezwania, sprawa nie może się rozpocząć.