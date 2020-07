Rolnicy z Podkarpacia ofiarami wygranej Andrzeja Dudy? "Przykre, ale nie jesteśmy mściwi"

Polacy niezadowoleni z wyboru Andrzeja Dudy chcą bojkotować rolników z Podkarpacia. To tam prezydent zdobył poparcie miejscami sięgające nawet 97 proc. – Słyszałem, że nie chcą naszych ziemniaków, warzyw. To przykre, ale my nie jesteśmy mściwi. Jeśli zmienią zdanie, to zapraszamy, bo nasze ziemniaki są najlepsze – mówi nam Mariusz Jakubas, rolnik z Podkarpacia.

Przeciwnicy Andrzeja Dudy chcą bojkotować plony rolników z Podkarpacia (PAP)