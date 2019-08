Rok szkolny 2019/2020. Sprawdź, kiedy wypada rozpoczęcie roku szkolnego i zapoznaj się z jego harmonogramem

Rok szkolny 2019/2020. Zobacz, kiedy dokładnie wypada rozpoczęcie roku szkolnego. Podajemy dokładny harmonogram dni wolnych od szkoły, przerw świątecznych i ferii.

Rok szkolny 2019/2020 – kiedy rozpoczęcie roku szkolnego?

Rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się już niebawem. Tym razem jednak nie nastąpi to 1 września, gdyż dzień ten wypada w niedzielę. W tym roku uczniowie po razy pierwszy po wakacjach przyjdą do szkół w poniedziałek 2 września. Wiadomo, że dla uczniów niezwykle istotne są informacje dotyczące ferii świątecznych, długich weekendów, świąt i innych dni, w które nie muszą pojawić się w szkolnych murach. Wiadomo, że w 2020 zakończenie roku szkolnego odbędzie się 27 czerwca, natomiast szczegółowy harmonogram roku szkolnego opublikowaliśmy poniżej.

Rozpoczęcie roku szkolnego – kalendarz 2019/2020

Wiadomo, że najbliższy dzień wolny od nauki szkolnej wypadnie w piątek, 1 listopada, kiedy obchodzimy Wszystkich Świętych. Uczniowie nie muszą iść również do szkół w dniu Narodowego Święta Niepodległości, które wypada 11 listopada. Przerwa świąteczna 2019/2020 rozpocznie się 23 grudnia i potrwa do 31 grudnia. Zajęcia lekcyjne odbędą się jednak dopiero w czwartek, 2 stycznia 2020, gdyż w środę 1 stycznia świętujemy Nowy Rok. Uczniowie pozostaną w domach także 6 stycznia, w Święto Trzech Króli. Kilka dni wolnego będzie przysługiwać z okazji Wielkanocy, która w roku 2020 wypadnie w dniach 12-14 kwietnia. Przerwa z okazji świat wielkanocnych potrwa w dniach 9-14 kwietnia. Dniem wolnym od szkoły będzie również piątek, 1 mają, kiedy obchodzimy Międzynarodowe Święto Pracy. W roku 2020 3 maja będzie niedzielą, co niestety skutkuje krótszą majówką. Ostatnim dniem wolnym od szkoły przed wakacjami (poza weekendami) będzie Boże Ciało, które wypada w czwartek 11 czerwca 2020.