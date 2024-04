Rok sukcesów Rosji? Ukraina musi wykonać ten ruch

Sierżant sztabowy Maslo ocenia, że dysproporcja w potencjale artyleryjskim Ukrainy i Rosji na linii frontu utrzymuje się "mniej więcej na tym samym, poziomie". Jego zdaniem, jest to różnica to 5 do 1 na korzyść Rosjan, ale w miejscach gdzie walki są najintensywniejsze, różnica ta może być aż 10 do 1. Pułk Azow walczy na pierwszej linii frontu w lesie Sieriebriańskim, gdzie - jak pisze "Guardian" - walki zmieniły rozległy sosnowy las w apokaliptyczny obraz.