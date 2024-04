Rok od śmierci Kamilka z Częstochowy. Nadal bez procesu. "Powód opieszałości oczywisty"

- Sprawa jest oczywista: nie ma wątpliwości co do winy ojczyma i matki chłopca, ale nadal akt oskarżenia nie został skierowany do sądu - ocenia prawnik. - Uważam, że powodem opieszałości jest toczące się postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy instytucji publicznych. Przeciąganie sprawy świadczyć może o dążeniu do umorzenia tej części postępowania - przekonuje Koziński.