Rodziny Jaruzelskiego i Kiszczaka będą zmieniać nagrobki? "Trzeba to wymazać"

Rząd ma się w środę zająć ustawą, która pozbawi stopni generalskich m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Politycy PiS chcą iść jeszcze dalej i zmienić im napisy na nagrobkach, a nawet przenieść groby w inne miejsce.

- Oczywiście. Skoro odbieramy im stopnie generalskie, to w żadnym wypadku nie mogą one pozostać na nagrobkach. Kiszczak i Jaruzelski to byli zdrajcy narodu. Rodzina może mieć inne zdanie, ale napisy na grobach trzeba zmienić. Trzeba to wymazać. Mam nadzieję, że ustawa jak najszybciej zostanie przyjęta i szybko dokonamy zmian – mówi Wirtualnej Polsce wiceszef sejmowej komisji obrony Waldemar Andzel z PiS.