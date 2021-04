Rodzinne pogrzeby ofiar pandemii. Szef branży pogrzebowej wstrząśnięty liczbą zgonów

Również z perspektywy branży pogrzebowej widoczny jest kryzys w służbie zdrowia wywołany pandemią koronawirusa. - Zdarza się, że pracownicy zakładów pogrzebowych, odbierając ciało zmarłego ze szpitala, mijają się z ratownikami, którzy mają w karetce chorego. Ten pacjent czeka na zwolnienie miejsca w szpitalu po śmierci innej osoby. Trudno jest to zaakceptować - mówi WP Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, do której należy około 300 zakładów pogrzebowych.

Pogrzeb w czasach pandemii

- Parafie, zarządy cmentarzy i zakłady pogrzebowe nauczyły się funkcjonować w trudnej sytuacji epidemii. Obecnie rodziny zmarłych nie czekają w kolejce na zorganizowanie ceremonii kremacji czy pogrzebu, co miało miejsce jesienią. Borykamy się z ograniczeniem na rynku dostępności trumien - mówi WP Robert Czyżak.

ZOBACZ TAKŻE: Kościoły otwarte na Wielkanoc. Prof. Flisiak nie oszczędził Episkopatu

- Problemem staje się nie tylko liczba zgonów związanych z COVID-19. Z moich obserwacji wynika, że wzrasta także liczba samobójstw spowodowanych problemami ekonomicznymi. Spodziewam się też, że dojdzie do fali zgonów wywołanych utrudnionym dostępem do lekarzy i do leczenia - podsumowuje rozmówca WP.