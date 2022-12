Rodzinna tragedia w Zalasewie. Wstrząsające ustalenia śledczych

Śledczy czekają na profile genetyczne kobiet

Prokurator zaznaczył, że opinie biegłych nie spowodowały, by śledczy wykluczyli którąkolwiek z przyjętych dotąd hipotez dotyczących zdarzenia w Zalasewie. - Niczego to nie zmienia, jeśli chodzi o konkretne wnioski co do przebiegu zdarzenia. Czekamy na pozostałe opinie, m.in. dokładne określenie profili genetycznych kobiet - podkreślił prok. Wawrzyniak.