Rodzina zastrzelonego mężczyzny pozywa Facebooka. Wszystkiemu winne nagranie

Rodzina Roberta Godwina uważa, że portal społecznościowy przyczynił się do śmierci ich bliskiego. – Pozew ma udowodnić, że administracja Facebooka nie zareagowała w odpowiedni sposób – powiedział prawnik reprezentujący rodzinę.

74-letni Robert Godwin zginął w święta wielkanocne w kwietniu 2017 roku. Został zastrzelony w drodze do domu, na środku chodnika. Całe zdarzenie nagrał i wrzucił do mediów społecznościowych sam sprawca, Steve Stephens. Błyskawicznie został okrzyknięty "facebookowym mordercą".

Nagranie, które wrzucił do sieci "Facebookowy morderca"

Dwa dni po zdarzeniu został namierzony przez policję. W chwili gdy został otoczony przez funkcjonariuszy popełnił samobójstwo strzelając do siebie z pistoletu. Powodem dokonanej przez niego zbrodni miał być nieudany związek z Joy Lane.

Na wcześniejszym wideo, sprawca ostrzegał, że popełni zbrodnię. To sprowokowało rodzinę zamordowanego mężczyzny do złożenia pozwu przeciwko administracji Facebooka.

Pod koniec stycznia oskarżyli administrację Facebooka o to, że zignorowała sygnały płynące od zabójcy i nie zgłosiła organom ścigania kontrowersyjnego nagrania. – Pozew ma udowodnić, że administracja Facebooka nie zareagowała w odpowiedni sposób na jasne i wyraźne sygnały o groźbie popełnienia zbrodni, przez co jest pośrednio odpowiedzialna za zabójstwo – powiedział prawnik reprezentujący rodzinę Godwin.

Film z zabójstwa Godwina był dostępny na portalu kilka godzin i zdążyły go obejrzeć miliony użytkowników. Mimo złożenia skargi, administracja Facebooka nie zablokowała nagrania od razu. Mark Zuckerberg skomentował zabójstwo na zwołanej konferencji. - Nasze serca są z rodziną i przyjaciółmi Roberta Godwina. Mamy wiele do zrobienia i uczynimy wszystko co w naszej mocy, żeby uniknąć takich tragedii - powiedział.