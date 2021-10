Co zdrożeje w 2022 roku? Rodzina zapłaci 1600 zł więcej. Bezlitosne wyliczenia

Składki na ZUS będą wyższe

Jak podaje "Fakt", osoba, która od niedawna prowadzi własną firmę, zapłaci w 2022 roku składkę na ZUS w wysokości 840 zł miesięcznie, a to oznacza rocznie wzrost o niemal 240 zł. Dla przedsiębiorców płacących pełny ZUS składki wzrosną o 135,60 zł (do 1211,28 zł). To podwyżka o 1630 zł rocznie.