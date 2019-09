Rodzina z dziećmi pogryziona przez pluskwy. Jechali Pendolino

Rodzina podróżowała z dwójką dzieci pociągiem Pendolino z Krakowa do Gdyni. Na ciele maluchów pojawiła się bolesna wysypka. Stwierdzono, że chłopiec został pogryziony przez pluskwy.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Jak informuje Radio Zet, rodzina z dziećmi w wieku 4 lat i roku wsiadła do pociągu PKP Ekspres Intercity Premium. Na ciele dzieci pojawiły się ślady po ugryzieniach insektów.