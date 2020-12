Rodzina Dudów podzielona. "Świąt rodzinnych w tym roku nie może być"

O swojej rodzinie prezydent Andrzej Duda wspomina rzadko. Media interesują się głównie jego żoną i córką, która nie tak dawno znalazła pracę w Kancelarii Prezydenta , gdzie pełni funkcję doradcy społecznego. Rok temu, właśnie w takim kameralnym gronie prezydent udał się na święta Bożego Narodzenia do Wisły. Tam - w prezydenckim ośrodku wypoczynkowym - mógł oddawać się swojej pasji, czyli narciarstwu.

W tym roku prezydent prawdopodobnie na nartach nie pojeździ ze względu na wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 obostrzenia. Możliwe jednak, że mieszkańcy Wisły głowę państwa u siebie zobaczą. W Wigilię Bożego Narodzenia Andrzej Duda wraz z żoną i córką uda się do swoich rodziców w Krakowie. W rozmowie z telewizją Polsat zapowiedział, że 1 stycznia w Warszawie go jeszcze nie będzie. W takim razie najpewniej prezydent pojawi się właśnie w Wiśle.

Rodzina Dudów nie ignoruje zagrożenia wynikającego z epidemii koronawirusa i zamierza stosować się do wprowadzonych ograniczeń sanitarnych. Mówią one, że przy wigilijnym stole mogą spotkać się tylko gospodarze i pięcioro zaproszonych osób. W rozmowie z Wirtualną Polską ojciec prezydenta Jan Duda przyznał, że jest to dla niego strata.