Rodzina Busha usłyszała kod. Tak dowiedziała się o najgorszym

Bliscy i przyjaciele o śmierci George'a H. W. Busha zostali powiadomieni kodem - ujawniła reporterka CNN Jamie Gangel. Chodzi o słowo używane przez pilotów na określenie doskonałych warunków do latania.

Gangel wyjaśniła, że chodzi o skrót używany w lotnictwie do określenia czystości nieba: CAVU (Ceiling and Visibility Unlimited - pułap i widzialność bez ograniczeń). To nawiązanie do zamiłowania Busha do latania. Wszystko wskazuje na to, że kod został wcześniej ustalony z rodziną Bushów i przekazany przez jego współpracowników.