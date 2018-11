Rodzice uczniów obawiają się odry. "Od razu przyleciałem po dziecko"

Szkoła, w której zaatakowała odra, działa normalnie. Dzieci przebywają w świetlicy, a dyrekcja nie planuje żadnych działań. - Obawy są - mówią rodzice. Niektórzy z nich zabrali dzieci ze szkoły.



Odbierają mnóstwo telefonów

Rodzice się obawiają

Rodzice zwracają też uwagę, że choroba rozprzestrzenia się wśród nieszczepionych dzieci. - Mnie to nie dziwi. Będzie coraz więcej przypadków takich epidemii. Ludzie nie szczepią dzieci i to są rezultaty tej ciemnoty - twierdzi jeden z ojców.

Są i tacy, którzy przybiegli do szkoły, gdy usłyszeli o chorobie. - Od razu przyleciałem po dziecko - mówi ojciec, który prowadzi syna za rękę. - Żona dzwoniła do Sanepidu i potwierdziła, że to nasza szkoła. Mamy w domu wcześniaka, więc się obawiamy. Nie wiem, czy w poniedziałek młody pójdzie do szkoły.