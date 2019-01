Rodzice obwiniają lekarzy o śmierć 13-miesięcznego syna. "Nikt nie miał na to wpływu"

W Białymstoku odbył się proces odwoławczy ws. leczenia dziecka z białaczką. W poprzedniej rozprawie sąd uznał, że lekarze są winni zaniedbań ws. małego Bolka. Adwokat medyków twierdzi, że rodzice zataili pewne informacje.

Proces dotyczy wydarzeń z listopada 2012 r. 13-miesięczny Bolek źle się czuł i wymiotował. Rodzice zabrali go do lekarzy. Ci, odesłali go do domu informując, że to efekt ząbkowania. Kiedy rączka chłopca stała się bezwładna założyli gips, tym razem twierdząc, że to wina matki, która uszkodziła ją podczas przebierania. Po kilku dniach okazało się, że malec ma białaczkę. W konsekwencji zmarł.