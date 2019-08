Rocznica śmierci Andrzeja Leppera. Tajemniczy wpis jego doradcy

W poniedziałek mija 8. rocznica śmierci byłego wicepremiera, szefa Samoobrony Andrzeja Leppera. Jego doradca od wizerunku, Piotr Tymochowicz, na swoim profilu na Facebooku zamieścił wpis sugerujący, że polityk wcale nie popełnił samobójstwa.



Przypomnijmy, że Tymochowicz został doradcą Leppera przed wyborami w 2001 r. Później doradzał również Samoobronie. Byłego wicepremiera znaleziono martwego w piątek 5 sierpnia 2011 roku w jego biurze w centrum Warszawy . Według śledczych, popełnił samobójstwo, powiesił się w prywatnej łazience na sznurku do snopowiązałki. Śledztwo w sprawie śmierci Andrzeja Leppera umorzono w tym samym roku.

Wątpliwości i kontrowersje

Śmierć byłego szefa Samoobrony od początku budziła ogromne kontrowersje. W 2017 roku dziennikarz Tomasz Sekielski , autor filmu "Tylko nie mówi nikomu" apelował o wznowienie śledztwa. – Być może nadszedł czas, by prokuratura wróciła do sprawy śmierci Andrzeja Leppera. Dziwne interesy i jeszcze dziwniejsze znajomości, polityczny upadek i kłopoty finansowe. W tle zaś wielka teoria spiskowa pobudzająca wyobraźnię. Czy człowiek, który zdobył szczyty władzy, skończył jako zdesperowany samobójca? – pytał Sekielski.

Znikający czarny notes

- Trzy, cztery tygodnie przed śmiercią, zaginął mu czarny notes. Miał tam wiele cennych notatek. Były tam nie tylko ważne daty, spotkania, ale i fakty, bardzo osobiste wpisy, z pewnością nie dla wszystkich wygodne. Miał wiele cennych informacji, numery telefonów do osób, które mu przekazywały tajne dokumenty. Bał się, że po kradzieży notesu informatorzy mogą wpaść w tarapaty (…) Mówił, że prawdopodobnie notes zniknął z biura lub samochodu. Później ktoś wydzwaniał do Andrzeja i szantażował go mówiąc, że ma jego zapiski – twierdził Tymochowicz.