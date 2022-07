Robią wszystko, by uciec z wojny. Oferują 20 tys. łapówki

Syn odpowiada mu, że to zbyt mało, ponieważ "za demobilizację pobierają po 20 tys. dolarów, a nie 2 tys.". - No, jak wiosłowali, to tak było, ale teraz, jak tu siedzą ludzie, to już podniosłem (wielkość łapówki - red.). Krótko mówiąc, demobilizacja kosztuje 20 tys. dolarów - słyszymy w nagraniu.