Robert Biedroń ujawnił swój majątek. Tyle zarabiał w Słupsku

101 tysięcy złotych – tyle zarobił w 2018 roku przez 8 miesięcy były już prezydent Słupska Robert Biedroń. Odchodząc z magistratu opublikował swoje oświadczenie majątkowe na koniec kadencji. Tymczasem jego ruch polityczny rozwija się w najlepsze. Prędzej czy później polityk będzie musiał odpowiedzieć na pytanie: skąd ma fundusze na swoją działalność.

Jakim majątkiem dysponuje lider nowego ruchu politycznego? Według stanu na 14 września 2018 roku, posiada 7 lokat terminowych na 77,4 tys. zł. A do tego 613 zł na koncie oszczędnościowym. Mieszkanie o pow. 40,8 m.kw. (3/5 udziału warte 330 tys. zł). A także drugie mieszkanie o pow. 40,8 m.kw (własnościowe prawo do lokalu ½ warte 210 tys. zł).Jako prezydent Słupska zarobił od 1 stycznia do 31 sierpnia – 101,5 tys. zł brutto (co daje 12,6 tys. zł miesięcznie). Zarobił również dodatkowo z umów zleceń i praw autorskich – 24 tys. zł netto. – W/w prace nie kolidują z wykonywaną pracą w urzędzie – napisał w oświadczeniu majątkowym Biedroń.