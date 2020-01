Robert Biedroń odpierał zarzuty. Dziennikarka miała mocne argumenty

Robert Biedroń pod ostrzałem pytań. Dziennikarka pytała o jego wiarygodność. Wytoczyła kilka poważnych argumentów. Kandydat na prezydenta próbował tłumaczyć.

- Jakim pan jest wiarygodnym kandydatem na prezydenta, skoro mówił pan, że jak zdobędzie pan euromandat, to go pan odda? - pytała Beata Lubecka Roberta Biedronia w Radiu Zet. Zacytowała jego słowa z 31 stycznia 2019 roku. W TVN24 mówił wówczas: "Wystartuję do PE i nie przyjmę mandatu albo zrezygnuję z mandatu”. Lubecka przypomniała również jego deklarację, że wystartuje do Sejmu. Nie wystartował. - Jeszcze można przypomnieć, co tam się w Słupsku działo. To pan jest wiarygodnym kandydatem? - pytała.