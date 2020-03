Robert Biedroń o prezydencie: prowadzi kampanię na koronawirusie

- Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zamiast jeździć z wizytami po kraju. Można to zrobić on line - mówił Biedroń. Jeżeli Rada Bezpieczeństwa Narodowego spotyka się raz w tygodniu, a kryzys narasta każdego dnia, to zbyt rzadko się spotykamy - przekonywał.