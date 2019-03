Robert Biedroń: księży w Polsce bardzo angażuje temat seksu

Lider Wiosny po raz kolejny uderza w Kościół. Według Roberta Biedronia księży w Polsce za bardzo angażuje temat seksu. - Mniej ich absorbują inne tematy związane z biedą czy bezdomnością - stwierdził polityk na antenie TVN24.

Lider Wiosny zacytował pytania, jakie pojawiają się podczas przygtowań do Pierwszej Komunii Świętej. - “Czy robiłem coś bezwstydnego sam i z kimś?”, “Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć?” - takie pytania zadają księża 9-latkom przed komunią - powiedział Biedroń.

- Wolałbym, żeby to godnie wynagradzany nauczyciel uczył rzetelnej edukacji seksualnej niż ksiądz zadawał pytania o to, czy dziecko się dotyka w miejscach intymnych - dodał polityk, proponując, by zamiast opłacać lekcje religii, przeznaczyć te pieniądze na podwyżki dla nauczycieli albo na dodatkowe zajęcia np. z języka angielskiego.