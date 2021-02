Robert Biedroń i Magdalena Sroka gośćmi programu "Tłit"

Co dziś w programie? Kara dożywocia za aborcję z niskich pobudek - to propozycja posła Kamila Bortniczuka z Porozumienia Jarosława Gowina.

- W kontekście tego zapisu, jeżeli ktoś zostawia majątek dziecku poczętemu, a matka - wiedząc że jest druga w kolejności do dziedziczenia - usuwa to dziecko, działając z niskich pobudek, tylko dlatego, żeby ona dziedziczyła, to uważam, że należy taki przypadek traktować jako morderstwo - powiedział Bortniczuk. Co na to Biedroń i jego koleżanka partyjna - Sroka?