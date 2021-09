Robert Biedroń gościem programu "Tłit"

Paweł Kukiz zamierza zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące wyborów do Sejmu - dowiedziała się Wirtualna Polska. Polityk będzie wykazywał, że obecne przepisy pozbawiają obywateli indywidualnego biernego prawa wyborczego, czyli prawa bycia wybranym na posła. Wniosek ma być kolejnym krokiem do zmiany ordynacji wyborczej.