Robert Bąkiewicz: Nie odpuszczam. Wojna na akty oskarżenia w Radomiu

W Radomiu trwa "bitwa" na oskarżenia. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", we wtorek były prezydent miasta i poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak złożył do sądu pozew w trybie wyborczym przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości miał się dopuścić pomówienia, zarzucając Frysztakowi przyjęcie łapówki. Niemniej, jak poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu, na podstawie doniesień medialnych z urzędu wszczęte zostało śledztwo w sprawie korupcji gospodarczej.