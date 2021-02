RMF FM bezkonkurencyjne o poranku. Trójka daleko w tyle a Radio Maryja liderem wśród wzrostów

Z raportu opublikowanego przez portal Wirtualnemedia.pl dotyczącego najchętniej słuchanych rozgłośni radiowych w godzinach porannych (6.00.00 - 8.59.59) w okresie od listopada 2020 roku do stycznia 2021 roku niekwestionowaną pozycję lidera zajęło RMF FM. Rozgłośnia radiowa zanotowała też duży wzrost w całym zestawieniu.

Średni udział słuchania radia względem analogicznego okresu rok wcześniej zwiększył się o 0,4 pkt. proc. do 29,6 proc. - wynika z raportu Radio Track Kantar Polska, opracowanego przez portal Wirtualnemedia.pl.

Giganci rozgłośni radiowych na podium. Radio Maryja wyprzedziło Trójkę

Na podium znalazło się także Radio Zet, które poszło do góry o 12,1 proc. udziału; w dół o 0,4 pkt. proc.). Ostatnie miejsce na podium zajęła Jedynka ( do góry o 0,9 pkt. proc. w stosunku do 7,3 proc. udziału. Z trzeciego na czwarte miejsce z kolei spadła Eska (5,9 proc. udziału; - 0,5 pkt. proc.).