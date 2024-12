Reżim Asada upadł też dla Syryjczyków w Polsce. Tak wyglądało przejęcie ambasady

- Urzędnicy nie wiedzieli, jak zareagować. Nastąpił rozpad władzy reżimu. Ambasador był nieco zakłopotany, próbował tłumaczyć, że właściwie to popierał opozycję. Potem zgodził się wywiesić flagę rewolucji. Miał nawet własną, schowaną w szufladzie biurka - relacjonuje WP Syryjczyk, uczestnik wydarzeń w ambasadzie Republiki Syryjskiej w Warszawie.

Syryjscy opozycjoniści pokazali w mediach społecznościowych, jak wchodzą do ambasady kraju w Warszawie i symbolicznie przejmują władzę. W materiale wideo widać, jak cieszący się ludzie śpiewają i tańczą. To konsekwencje przewrotu władzy w Syrii. Tysiące Syryjczyków świętowały zmianę na ulicach Paryża, Berlina czy Londynu.

W weekend siły opozycyjne wkroczyły do Damaszku. Rządowa armia syryjska w komunikacie do swoich podwładnych poinformowała o upadku reżimu. Rozpoczęły się masowe dezercje i ucieczki, zaś dyktator Baszar al-Asad uciekł do Rosji. Premier kraju w komunikacie ogłosił chęć współpracy w pokojowym przekazaniu władzy. Na takie chwile wielu Syryjczyków mieszkających w Polsce czekało od lat.